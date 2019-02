WRC – Rallye de Suède : Thierry Neuville a « attaqué particulièrement fort »

Avec trois étapes spéciales à disputer dimanche, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont toujours le podium en point de mire. Le duo a garé sa Hyundai i20 Coupé WRC en quatrième position samedi à Torsby. La différence avec la deuxième place de son coéquipier Mikkelsen et du Finlandais Lappi (Citroën C3 WRC) est à peine de 2.3 secondes. « Je suis très satisfait de ma performance d’aujourd’hui », a répondu Neuville. « Nous avons bien progressé au classement et nous avons toujours une vue sur la deuxième place. Tous ceux avec qui j’ai bataillé ont commencé après moi et avaient donc une meilleure position de départ. J’ai dû attaquer très fort et tu sais que les choses peuvent mal tourner. Heureusement, je m’en suis bien sorti cet après-midi. Dans l’étape de Vargasen, j’ai fait un tête à queue à grande vitesse. La perte de temps a été limitée à 4 à 5 secondes. Avec trois autres spéciales à disputer dimanche, tout reste possible. Nous roulerons aussi vite que possible, mais bien sûr nous devons aussi penser au championnat. »

Source: Belga