Un dîner de charité a été orchestré par 25 chefs internationaux à Bruxelles

Un dîner de charité multi-étoilé a lieu en simultané ce samedi soir dans trois restaurants de la capitale. 25 chefs belges et internationaux ont offert leur temps et leur talent pour aider l’association sud-africaine « Isabelo, feeding hungry minds ». Pascal Devalkeneer du « Chalet de la forêt »** à Uccle, Christophe Hardiquest de « Bon Bon »** à Woluwe-Saint-Pierre et Karen Torosyan de « Bozar »* ont ouvert les portes de leurs enseignes pour l’événement. Ils ont reçu 5 chefs belges et 17 autres en provenance du monde entier derrière leurs fourneaux.

Au Bozar, les cuisines étaient ouvertes sur la salle pour permettre aux invités de voir ces maîtres à l’oeuvre. Les convives ont découvert leurs créations culinaires avec des yeux émerveillés. Les chefs ont pris le temps d’en discuter avec eux à leurs tables. Des photos d’enfants entouraient leurs assiettes.

Tous les chefs se sont vu assigner un ingrédient en provenance d’Afrique du Sud. De la semoule Sorgo à la poudre de Baobab en passant par le thé Honeybush, les 200 convives qui ont réussi à décrocher une table auront droit à des menus spécialement créés pour l’événement. A titre d’exemple, Sang-Hoon Degeimbre (Bonne soirée »** à Liernu) à « Bozar » a dû intégrer la « griffe des sorcières » (« Figues Hottentot »), une espèce de plante grasse au goût acide, dans son plat.

Parmi les pontes de la gastronomie figuraient notamment Alain Passard (« L’Arpège »*** à Paris) chez « Bon Bon », David Martin (« La Paix »** à Anderlecht), Pascal Barbot (« L’astrance »** à Paris) et Emma Bengtsson (« Aquavit »** à New York) à « Bozar » ou encore Mauro Colagreco qui vient d’obtenir sa troisième étoile Michelin (« Mirazur »*** à Menton, troisième meilleur restaurant au monde selon 50Best) et Virgilio Martinez (« Central » à Lima, sixième du même classement) au « Chalet de la forêt »**. Les trois adresses affichaient sold-out, exceptées quelques places pour une table d’hôtes commune chez Pascal Devalkeneer.

Les menus 10 services avaient un coût certain – 320 euros (boissons incluses) – mais tous les bénéfices seront reversés à l’association créée en 2009 par la cheffe néerlandaise Margot Janse. « Feeding Hungry minds », littéralement « nourrir des esprits affamés », fournit des repas cinq jours par semaine à 1.500 enfants défavorisés de Franschhoek (Afrique du Sud) « car personne ne peut apprendre le ventre vide », selon le crédo de l’organisation caritative.

Source: Belga