Tour de la Provence – Philippe Gilbert fête sa victoire au Castellet avec ses fils

Philippe Gilbert a parfaitement géré son sprint samedi sur le circuit automobile du Castellet en France. Le leader de la formation Deceuninck-Quick Step y a devancé Toms Skujins et Tony Gallopin. « C’est toujours agréable de gagner en début de saison », a réagi le Remoucastrien de 36 ans. Gilbert n’avait a remporté qu’une victoire l’an dernier, au GP d’Isbergues, le 23 septembre. Cette année, il a frappé plus tôt, après s’être montré vendredi. « Je suis resté calme et j’étais bien entouré dans le dernier tour. Mes coéquipiers m’ont mis en parfaite position pour la montée finale et je suis resté calme quand les attaques ont commencé. Je suis resté concentré, j’ai bien roulé devant et j’ai attendu le sprint avec un petit groupe. »

« C’était un sprint rapide, surtout après ce virage serré. C’était une question de timing et je l’ai fait. J’ai lancé mon sprint à 120 mètres de la fin, parfait. C’est agréable de gagner en début de saison, cela me soulage de la pression et me donne calme et confiance pour la suite. Je suis venu ici pour effectuer des kilomètres de course et donc je suis resté calme pendant l’étape. Je misais tout sur mon sprint et j’ai remporté la victoire. C’est plaisant, surtout parce que mes deux fils étaient ici aujourd’hui et ont pu monter sur le podium. Cela n’arrive pas tous les jours, qu’ils soient là et que je gagne aussi. C’est quelque chose que nous n’oublierons jamais. »

« C’est ma première victoire sur un circuit de course auto. Je connaissais cette arrivée parce que nous nous sommes entraînés ici dans le passé avec BMC, pour nous préparer pour le Mondial de contre-la-montre par équipes. C’était donc très utile. »

Source: Belga