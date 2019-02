Thomas Pieters cinquième et exempté du 1er tour de match play, Nicolas Colsaerts éliminé

Thomas Pieters, auteur d’un troisième tour en 72 coups, a perdu la tête du World Super 6, un tournoi comptant pour le Tour européen et l’Australian Tour doté d’1,6 million de dollars australiens, samedi sur le parcours de Lake Karrinyup à Perth. Il termine ainsi à la cinquième place de la phase classique de ce tournoi. Nicolas Colsaerts qui a inscrit le même score sur sa dernière carte est quarante-septième. C’est fini pour lui puisqu’il fallait figurer dans le top 24 pour rejoindre le dernier tour en match play à élimination directe sur six trous qui se jouera dimanche. En revanche Pieters, un Anversois de 27 ans, auteur de cinq birdies, mais qui a concédé trois bogeys et un double, finit dans le top 8 avec un total de 208 coups. Ce qui vaudra au vainqueur de la World Cup avec Thomas Detry, déjà en Australie, l’avantage d’être exempté du premier tour de match play. Il fait d’ailleurs figure de favori.

Colsaerts avait pourtant intégré le top 10 en signant trois birdies et un eagle sur les cinq premiers trous. Mais il a été beaucoup moins performant sur les derniers trous du parcours qu’il avait entamé par la deuxième moitié, concédant notamment un double bogey au deux, puis deux simples au quatre et au six, pour finalement terminer quarante-septième.

– Le classement à l’issue du 3e tour:

1. Per Langfors (Suè) 206 (71-71-64) -10

2. Kristoffer Reitan (Nor) 207 (65-77-65)

. Paul Dunne (Irl) 207 (73-68-66)

. Brad Kennedy (Aus) 207 (68-70-69)

++ 5. Thomas Pieters (BEL) 208 (70-66-72)

. Yuta Ikeda (Jap) 208 (74-68-66)

. Gareth Paddison (N-Z) 208 (70-71-67)

. Ryan Fox (N-Z) 208 (68-68-72)

9. Jazz Janewattananond (Tha) 209 (71-70-68)

. Daniel Gale (Aus) 209 (69-72-68)

. Ben Evans (Ang) 209 (72-68-69)

. Min Woo Lee (Aus) 209 (70-69-70)

. Clément Sordet (Fra) 209 (71-67-71)

. Matt Jager (Aus) 209 (69-68-72)

———

47. Nicolas Colsaerts (BEL) 214 (74-68-72)

Source: Belga