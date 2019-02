Superprestige cyclocross – Victoire de la Néerlandaise Denise Betsema à Middelkerke, Sanne Cant lauréate finale

La Néerlandaise Denise Betsema (Marlux-Bingoal) a remporté samedi à Middelkerke le Noordzeecross, la huitième et dernière manche du Superprestige de cyclocross. Elle a devancé de 45 secondes sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus), deuxième, et de plus d’une minute Loes Sels (Pauwels Sauzen), troisième. Cette dernière a débordé Sanne Cant (Iko-Beobank)), quatrième, dans la dernière ligne droite. La championne du monde est néanmoins la lauréate finale du trophée.

La Néerlandaise Annemarie Worst (ERA-Circus), sa principale rivale au classement, n’a en effet cessé de rétrograder, pour finalement échouer à la huitième place.

C’est la douzième victoire cette saison de Betsema.

Source: Belga