Simon Geschke (CCC) chute et se fracture le coude droit

Le coureur allemand Simon Geschke, 32 ans, qui a quitté Sunweb cet hiver pour rejoindre les rangs de CCC, dont le leader est le champion olympique Greg Van Avermaet, s’est cassé le coude droit lors d’une chute au Tour de Murcie (cat 2.1) vendredi lors de la première étape. Il avait pourtant réussi à rejoindre l’arrivée à San Javier (84e à 7:47 du vainqueur, l’Espagnol Pello Bilbao). Mais les radios effectuées à l’hôpital ont montré qu’il y avait une fracture. « Il sera opéré en Allemagne et sauf complication, remontera à vélo dans une semaine », espère le docteur de l’équipe Dario Spinelli.

« J’ai chuté en fin de course dans un rond-point », explique Geschke sur le site de la formation CCC.

« Le coureur devant moi est tombé en premier et comme le rythme était assez élevé je ne pouvais pas l’éviter. J’ai essayé mais j’ai heurté son vélo et je suis allé à terre. J’ai tout de suite senti que quelque chose n’allait pas avec mon coude et les rayons X l’ont malheureusement confirmé. Je suis bien sûr très déçu. J’avais l’impression d’être en forme et sur la bonne voie pour le printemps. J’aurais assurément pu imaginer un meilleur départ pour ma première course avec ce maillot… », conclut le Berlinois.

Source: Belga