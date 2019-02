RDC: le parc national des Virunga rouvert aux touristes

Le parc national des Virunga (PNVI), le plus ancien d’Afrique, est de nouveau ouvert aux touristes après plus de neuf mois de fermeture imposée par plusieurs incidents meurtriers et à l’issue d’un audit des mesures de sécurité, a appris l’AFP samedi auprès de sa direction. « C’est à partir d’hier (vendredi) que le tourisme est à nouveau rouvert au public » dans le parc national des Virunga, a déclaré à l’AFP son directeur, le Belge Emmanuel De Mérode.

« La sécurité du Parc national des Virunga a été soumise à un audit mené par un organisme internationalement respecté et les rapports ont indiqué que tous les indicateurs sécuritaires sont bons », a-t-il ajouté.

« Nous sommes satisfait de cette réouverture car c’est un signal fort qui montre que la paix et la sécurité sont garanties », dans le PNVI, s’est réjoui pour sa part Olivier Kamusinzi, ministre provincial de l’Environnement du Nord-Kivu (est).

Les activités dans le PNVI étaient suspendues depuis le 11 mai 2018, après la mort d’une ranger et l’enlèvement de trois personnes dont deux touristes britanniques, libérées deux jours plus tard.

Entre le 9 avril et le 21 mai 2018, deux militaires, un civil, cinq gardes et un chauffeur avaient été tués dans le parc dans des attaques d’hommes armés non identifiés.

Le PNVI a enregistré en 20 ans 176 personnes tuées, selon un bilan de juin 2018. En 2014, son directeur Emmanuel de Mérode, avait survécu à une attaque.

Situé à la frontière avec le Rwanda et l’Ouganda, les Virunga s’étendent sur 7.800 km2 dans la province du Nord-Kivu, fief de plusieurs milices et groupes armés.

Des bords du lac Kivu et du volcan Nyiragongo, à la sortie de Goma jusqu’aux monts Rwenzori à la frontière avec l’Ouganda, le plus ancien parc naturel d’Afrique sert de refuge à des espèces menacées comme le gorille des montagnes.

source: Belga