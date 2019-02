Proximus League – OH Louvain bat Westerlo 3-0 et cède la dernière place à Tubize

Oud-Heverlee Louvain s’est imposé 3-0 face à Westerlo, samedi en début de soirée, lors de la 26e journée du championnat de D1B de football. Ce succès permet à OHL de compter 25 points et de céder la dernière place du classement à Tubize (23 pts), dominé 0-3 par le leader le FC Malines, vendredi en ouverture de la journée. Westerlo, 4e (32 pts), compte 3 points d’avance sur Lommel qui accueille dimanche Beerschot-Wilrijk, 2e. Au classement de la période, OHL est 7e (10 pts) et Westerlo 6e (13). OHL n’avait plus gagné à domicile en Proxiumus League depuis le 1er décembre.

Après une première période peu animée, Thomas Henry a placé OHL aux commandes (54e). Trois minutes plus tard, Olivier Myny rassurait définitivement les Louvanistes (2-0). A la 78e, Mathieu Maertens fixait le score définitif au marquoir.

Source: Belga