Philippe Gilbert s’impose au sprint au Tour de la Provence

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) s’est adjugé la victoire samedi dans la 3e étape du Tour de la Provence cycliste (2.1). L’ancien champion du monde s’est montré le plus rapide du sprint qui a sanctionné les 181,1 kilomètres parcourus entre Aubagne et le circuit automobile du Castellet. Le Remoucastrien de 36 ans a devancé le groupe des 23 coureurs qui s’était isolé en tête. Le Letton Toms Skujuns (Trek-Segafredo) a pris la 2e place et le Français Tony Gallopin (AG2R) la 3e. L’Espagnol Gorka Izagirre (Astana) a conservé la tunique de leader du classement général. Il possède deux secondes d’avance sur le Français Thibaut Pinot (groupama-FDJ), deuxième, et Gallopin, troisième. Jimmy Janssens (Corendon-Circus) reste premier Belge en 9e position à 26 secondes.

Gilbert, qui décroche son premier bouquet de l’année à l’occasion de sa 18e saison chez les pro, et le 74e de sa carrière, est 11e à 32 secondes. L’ultime étape dimanche se courra entre Avignon et Aix-en-Provence (162,2 km).

Source: Belga