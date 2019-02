Météo – Un week-end doux et ensoleillé

Ce samedi, le temps sera généralement ensoleillé avec parfois des voiles d’altitude, indique l’Institut royal météorologique (IRM). A la mer, le temps deviendra nuageux en cours de journée. Il fera à nouveau doux avec des valeurs comprises entre 12° et 15 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud-ouest. Samedi soir et la nuit suivante, des nuages élevés seront à l’origine d’une nébulosité peu abondante. Les minima évolueront entre -2° et +5 degrés. Le vent s’orientera au sud ou au sud-sud-est en restant faible, voire modéré sur les hauteurs ardennaises.

Dimanche, nous bénéficierons à nouveau d’une douce journée ensoleillée malgré quelques voiles d’altitude. Les maxima se situeront entre 11° en Ardenne et 14° ou 15° en Campine, sous un vent modéré de secteur sud à sud-est.

Lundi, le temps restera doux et assez ensoleillé même si les champs nuageux pourraient déjà être plus présents, surtout dans l’ouest du pays. Les maxima avoisineront les 13° à 14°, sous un vent généralement modéré de secteur sud.

Source: Belga