Malgré son succès 6-3 et 5 buts de Boon, contre Minsk, le Racing jouera pour le maintien

Le Racing de Bruxelles a battu l’équipe biélorusse de Minsk par 6 buts à 3 (mi-temps: 4-1) lors de son 3e et dernier match de la phase de poules de la Champions Cup messieurs de hockey en salle, la Coupe d’Europe des clubs champions, samedi à Vienne, en Autriche. Avec un bilan d’une victoire, un partage (3-3 contre le club hôte d’Arminen) et une défaite (4-5 devant les Russes d’Ekaterinbourg), les ‘Rats’ terminent 3e de leur groupe B, sont privés des demi-finales et joueront dès lors encore deux matchs de classement pour le maintien. Sans Jérôme Truyens, blessé vendredi, et avec seulement deux remplaçants, les champions de Belgique de la saison dernière ont fait le boulot dans leur dernier match de groupe, surtout grâce à l’efficacité offensive de Tom Boon.

Après un but d’ouverture de Pilou Maraite, c’est en effet l’attaquant des Red Lions qui a sauvé la mise pour les Bruxellois en prenant à son compte les cinq autres buts ucclois.

Menant 4-1 à la mi-temps, le Racing s’est toutefois fait peur en deuxième mi-temps, voyant Minsk revenir à 4-3 avant que Boon ne conforte le succès avec deux nouvelles réalisations en fin de partie.

Payant cher ses moments d’égarement dans les dernières minutes de ses match de vendredi, le Racing a également fait les frais du partage, 5-5, samedi midi dans le dernier match de groupe entre Arminen et Ekaterinbourg, qualifiant ces deux derniers clubs pour les demi-finales de samedi soir.

Au classement de la poule B, Les Russes d’Ekaterinbourg terminent ainsi 1er avec 9 points, comme Arminen (9), mais avec une meilleure différence de buts, alors que Racing (8) et Minsk (3), respectivement 3e et 4e, seront versés dans une poule C pour le maintien.

Le premier duel du Racing pour son sauvetage aura lieu samedi après-midi face aux Néerlandais d’Amsterdam, 3e du groupe A, le second dimanche matin face aux Suisses de Wettingen, 4e de cette poule A. Le succès contre Minsk reste acquis au classement de cette poule C.

Le Racing, médaillé d’argent en 2013 à Lille ainsi que l’an dernier à Wettingen, avait retrouvé la division A européenne en remportant la saison dernière le Champions Trophy, la 2e division continentale de clubs, à Zelina en Croatie.

Il laissera sa place en 2020 aux Everois du White Star, qui ont décroché le titre national la semaine dernière en battant en finale le Léopold 3-1 aux shoot-outs.

Source: Belga