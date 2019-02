Les directions de l’Avenir et de Nethys « stupéfaites » de ce « récit truffé de mensonges »

Les directions des Editions de l’Avenir et de Nethys ont découvert « avec stupéfaction », samedi matin, le « récit à charge et truffé de mensonges » décrivant, dans les colonnes du quotidien, « l’affrontement des trois dernières années avec Nethys », indiquent-elles dans un communiqué. « Tant la couverture du journal que les pages intérieures de ce ‘récit’ ont été insérées au dernier moment dans la maquette, à l’insu de la ligne éditoriale et au mépris de toutes les règles déontologiques dans une entreprise de presse », regrettent-elles.

Selon la direction de Nethys et celle des Editions de L’Avenir, « l’article est truffé de mensonges, de procès d’intention, d’éléments sortis de leur contexte dans l’unique but de jeter le discrédit sur Nethys et ses dirigeants ».

Qualifiant d' »incroyable » le reproche relatif à une absence de vision, elles rappellent que « le rachat de L’Avenir par Nethys répondait à un stratégie claire, celle d’adosser un quotidien d’informations régionales à un groupe de télécommunication (VOO) et d’affronter de cette façon les géants mondiaux sur un terrain qu’ils n’occupent pas ». « Il s’agissait d’ailleurs d’un projet innovant pour la Wallonie », ajoutent les directions.

Pour ces dernières, « il était clair, dès le départ, qu’une restructuration et un plan de redéploiement étaient absolument nécessaires dans un contexte d’effondrement de la publicité dans la presse écrite, d’érosion des ventes et d’absence presque totale de stratégie digitale ».

Source: Belga