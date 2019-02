Le Watducks battu sur le fil par Campo de Madrid dans son dernier match de poules

Le Waterloo Ducks s’est incliné de justesse 5-4 (mi-temps: 4-1) face aux Espagnoles de Campo de Madrid dans son troisième et dernier match du groupe B de l’Euro Hockey Indoor Cup dames de hockey en salle, la division supérieure de la Coupe d’Europe des clubs champions, samedi matin à Hambourg, en Allemagne. Les Brabançonnes, doubles championnes de Belgique en titre en salle (2018-2019), ont fait mieux que se défendre face aux vice-championnes d’Europe.

Elles ont en effet mené 1-0 suite à un goal d’ouverture de France De Mot dès la 2e minute, mais ont ensuite connu une période difficile, encaissant quatre buts, dont deux sur pc, avant la mi-temps.

Les protégées de Lisa Letchford ne se sont pas pour autant découragées, et ont réussi à égaliser en cours de seconde période via Marie Ronquetti (24e pc), Alix Perrocheau (30e) et Morgane Vouche dans la dernière minute (40e).

Obligées de l’emporter pour espérer un meilleur classement final de poule, les Waterlootoises ont continué sans gardienne mais n’ont pu empêcher les Espagnoles d’inscrire le but victorieux à la dernière seconde.

Le Waterloo Ducks avait déjà perdu ses deux premiers matches vendredi: 8-2 devant les Néerlandaises de Laren et 4-3 face aux Suissesses de Wettingen.

Laren, qui termine en tête du groupe B avec 15 points, et Madrid, 2e avec 11 unités, se qualifient pour les demi-finales. Wettingen (6 pts) et Watducks (2) joueront encore deux matches pour le maintien contre les 3e et 4e de la poule A (la défaite contre Wettingen reste inscrite au classement).

Le premier duel aura lieu samedi après-midi face au 4e du groupe A, le second dimanche matin face aux 3e de cette poule.

La Belgique, représentée par le White Star en 2018, avait réussi à remonter en division A européenne en remportant le Trophy (le tournoi de 2e division), l’an dernier à Prague (Tch).

Source: Belga