Jupiler Pro League – La Gantoise battu à Waasland-Beveren, Saint-Trond accroché à Zulte Waregem, Eupen sauvé

La lutte pour figurer dans le Top 6 de la Jupiler Pro League à l’issue des trente journées de la phase régulière du championnat a connu un nouveau développement samedi soir à l’occasion de la 26e journée. Après le succès in extremis de Charleroi à Courtrai (1-2), Saint-Trond a été contraint au partage à Zulte Waregem (1-1) et La Gantoise a trébuché 2-1 à Waasland-Beveren lequel effectue la bonne opération dans la lutte pour le maintien. Lokeren, 16e avec 17 points, compte 8 points de retard -alors qu’il ne reste plus que 12 points à prendre avant de connaître le verdict final- sur Waasland-Beveren (25 pts) et Ostende (25 pts). Le KVO a partagé contre Eupen (1-1). Les Gantois, qui affichent un maigre bilan de un point sur neuf, ont cédé au Freethiel à la 37e à la suite d’un coup de coin mis à profit par Caufriez et à la 84e sur un penalty de Forte. Après l’exclusion de Caufriez (2 jaunes) à la 85e, Kvilitaia a sauvé l’honneur gantois (90e+2). Les Buffalos restent 7e avec 38 points et sont rejoints par Charleroi (8e). Anderlecht, qui totalise aussi 38 points, a une occasion en or de conforter sa 6e place, synonyme de participation en play-offs 1, dimanche lors de son déplacement à l’Antwerp.

Saint-Trond a évité le pire à Zulte Waregem. Menés après une superbe reprise de Stef Peeters (75e), les hommes de Marc Bryys ont pu compter sur Yohan Boli, auteur de son 9e but de la saison, pour égaliser (82e). Les Canaris restent 5e et possèdent 43 points.

Eupen, 10e (29 pts), a officiellement assuré son maintien en ramenant un point du long déplacement à la côte. Toyokama (77e) a répondu au but d’ouverture de d’Haese (34e). Les Pandas ont terminé à dix après les deux cartes jaunes de Keita renvoyé aux vestiaires à la 82e.

La 26e journée s’achève dimanche avec le choc des leaders européens Club Bruges-Genk (14h30), Antwerp-Anderlecht (18h00) et Mouscron-Cercle Bruges (20h00).

Source: Belga