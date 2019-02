European Open d’Oberwart – Amber Ryheul (-52 kg) médaille de bronze dès son premier tournoi au plus haut niveau

Amber Ryheul est montée, à 20 ans, sur la 3e marche du podium dans la catégorie des moins de 52 kg, à l’European Open de judo d’Oberwart, samedi en Autriche. Elle y disputait son premier tournoi au niveau mondial. Anne Sophie Jura et Ellens Salens ont terminé respectivement 5e et 7e en moins de 48 kg. Ryheul (IJF 153) a remporté son premier combat sur ippon contre la Française non classée Gabriëlle Wuillot. Dans les deux combats suivants contre la Canadienne Marie Besson (IJF 75) et la Norvégienne Madelene Rubinstein (IJF 76), elle a rapidement pris les devants grâce à des waza-ari, avant de conclure avant la mi-combat par un ippon. En demi-finale, la Japonaise Ryoko Takeda (IJF 49) s’est avérée trop forte. Après 2:27, l’ippon lui était accordé. Dans le combat pour le bronze, Ryheul a émergé aux points de pénalité aux dépens de l’Espagnole Sofia Hogrefe Acea (IJF 142).

Anne Sophie Jura (IJF 24) a également été admise dans le combat pour le bronze chez les moins 48 kg, après avoir réussi à marquer un waza-ari contre la Polonaise Eva Konieczny (IJF 125) dans le golden score. Elle a dû s’y avouer battue par une Japonaise Sana Yoshida (IJF 60), quand elle a concédé un troisième point de pénalité après 4:47 dans le temps additionnel. La même Yoshida avait renvoté Ellen Salens (IJF 152) aux repêchages après avoir placé un waza-ari au troisième tour. Dans ce premier combat de consolation, Salens a perdu sur waza-ari contre la Brésilienne Nathalia Brigida (IJF 51).

Sophie Berger (-78 kg) n’est pas allée plus loin qu’un premier combat, contre la Hongroise Anett Meszaros (IJF-96), à Oberwart. Après 40 secondes, Berger (IJF-82) a été surprise par un ippon.

Source: Belga