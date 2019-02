EuroMillions Basket League – Charleroi s’impose à Mons-Hainaut 87-90 et prend la tête du classement

Le Spirou Charleroi est venu s’imposer dans la salle de Mons-Hainaut 87-90, samedi soir lors de la 17e journée du championnat de Belgique de D1 de basket. Au classement de l’EuroMillions Basket League, après ce 4e succès consécutif, Charleroi s’installe provisoirement à la 1e place avec 28 pts (11 v-6 d) devant Ostende 28 (12 v-4 d) et le Brussels 27 (12 v-3 d). Les Carolos ont émergé de justesse grâce à un dernier quart-temps remporté 17-24. Les Renards, menés 41-49 à la pause avaient entre-temps renversé la tendance et menaient 70-66 après le 3e quart et encore 87-86 à une minute de la sirène finale. Deux lancers de Quincy Ford et un layup de Cliff Hammonds ont offert la victoire aux visiteurs. Chris Jones a manqué le panier de l’égalisation dans les ultimes secondes.

Brussels-Louvain (dimanche 15h00) et Malines-Alost (dimanche 15h00) complèteront la 26e journée ce week-end. La rencontre entre Liège et Ostende, qui devait à l’origine se jouer vendredi, a été reportée.

Source: Belga