Euro Hockey Indoor des clubs (d) – Le Watducks perd son premier match pour le maintien contre Grodno

Le Waterloo Ducks a été battu 3-2 par les Biélorusses de Ritm Grodno dans son premier match de classement de l’EuroHockey Indoor Club Cup dames, samedi, à Hambourg, en Allemagne. Menées 2-0 à la mi-temps, puis 3-0 peu après la reprise, les doubles championnes de Belgique en titre en salle (2018-2019) ont résorbé une partie de leur retard en fin de partie via Daphné Gose et Marie Ronquetti sur pc, mais trop tard que pour pouvoir revendiquer le partage.

Les Brabançonnes avaient perdu toutes leur rencontres de la phase de groupes: 8-2 devant les Néerlandaises de Laren et 4-3 face aux Suissesses de Wettingen vendredi, ainsi que 5-4 contre les vice-championnes d’Europe espagnoles du Campo de Madrid samedi matin.

Dernier du groupe B, le Watducks est ainsi versé dans une poule C pour le maintien avec Wettingen (Sui), Sumchanka (Ukr) et Grodno (Blr), où il conserve son résultat enregistré contre les Suissesses en phase de groupes. Dimanche, les Waterlootoises rencontreront les Ukrainiennes de Sumchanka qui ont partagé l’enjeu 2-2 avec Wettingen samedi soir.

Au classement avant les deux derniers duels de dimanche, Wettingen et Sumchanka mènent avec 7 points, devant Grodno (6) et le Watducks (2). Les deux dernières équipes sont reléguées en Trophy, soit la division B continentale des clubs dont le White Star s’était extrait en 2018.

Plus tard dans la soirée, les demi-finales opposeront Laren (P-B) à Club an der Alster (All) et le Dinamo Elektrostal (Rus) à Campo de Madrid (Esp). .

