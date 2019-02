Euro Hockey Indoor de clubs (m) – Le Racing partage 3-3 avec Amsterdam dans son premier match pour le maintien

Le Racing de Bruxelles, qui représente la Belgique dans la Champions Cup de hockey en salle, la plus haute division de la Coupe d’Europe des clubs champions messieurs, a partagé l’enjeu 3-3 (mi-temps: 1-2) avec les Néerlandais d’Amsterdam dans son premier match de classement pour le maintien, samedi soir à Vienne, en Autriche. Les Rats ont remonté un handicap de deux buts encaissés dans le premier quart d’heure via Tom Boon, à deux reprises, et même pris l’avance grâce à Victor Wegnez. Le club bruxellois a néanmoins dû céder à 4 minutes du terme.

Le Racing avait manqué sa qualification pour les demi-finales en s’inclinant 5-3 devant les Russes d’Ekaterinburg et en partageant 3-3 avec les Autrichiens d’Arminen vendredi, le succès 6-3 contre les Biélorusses de Minsk samedi se révélant ensuite inutile.

Classés 3e du groupe B, les Ucclois ont ainsi été versés dans une poule C pour le maintien avec Wettingen (Sui), Amsterdam (P-B) et Minsk (Blr), contre qui ils conservent leur résultat enregistré en phase de groupes. Dimanche, ils rencontreront Wettingen qui s’est incliné 2-5 devant Minsk samedi soir.

Au classement avant les deux derniers duels de dimanche, le Racing mène avec 7 points devant Amsterdam (7), Minsk (5) et Wettingen (1). Les deux dernières équipes sont reléguées en Trophy, soit la division B continentale des clubs.

Plus tard dans la soirée, les demi-finales opposeront Ekaterinburg (Rus) à Partille (Suè) et Hambourg (All) à Arminen (Aut).

.

Source: Belga