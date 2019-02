Challenger de Cherbourg – Steve Darcis rejoint la finale

Steve Darcis (ATP 313) jouera dimanche la finale du tournoi de tennis Challenger de Cherbourg, en Normandie. Le Sprimontois de 34 ans a émergé samedi en demi-finale 6-7 (2/7), 6-3 et 6-3 face à l’Italien Stefano Travaglia (ATP 120), 3e tête de série du tournoi. La rencontre a duré 2h38. Pour remporter le tournoi, Darcis devra se défaire du jeune Français de 20 ans, 1e tête de série à Cherbourg, Ugo Humbert. Le Messin, 88e joueur au classement mondial, a gagné sa demi-finale qui l’opposait à l’Allemand Mats Moraing (ATP 184/N.12) 6-7 (3/7), 6-4, 6-2 en 2h04.

Il s’agira d’un premier match entre les deux joueurs.

Darcis compte dix titres en tournois du circuit Challenger à son palmarès, le dernier en 2017 à Bordeaux, et autant de Futures ITF. Il possède aussi deux titre ATP, gagnés à Amersfoort en 2007 et Memphis en 2008.

