Berlinale 2019: la coproduction belge « God exists, her name is Petrunya » primée par des jurys indépendants

La coproduction belge « God exists, her name is Petrunya », présentée en compétition officielle à la Berlinale, a été doublement primée par des jurys indépendants, samedi à Berlin. Le cinquième long métrage de la réalisatrice macédonienne installée à Bruxelles, Teona Strugar Mitevska, est ainsi reparti avec le prix du jury œcuménique et le prix de la Guilde du Film. Par le passé, la cinéaste avait déjà participé à trois reprises à la Berlinale, dans des sections parallèles. Cette année, elle est en compétition pour l’Ours d’or, qui sera décerné samedi soir par un jury présidé par l’actrice française Juliette Binoche.

Coproduit en Belgique par « Entre Chien et Loup », avec le soutien du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, « God exists, her name is Petrunya » s’intéresse à la cérémonie de l’Épiphanie telle que célébrée en Macédoine, événement auquel les femmes ne peuvent participer.

Source: Belga