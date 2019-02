Tips & Trends : Un voyage d’Amazonie à la Belgique

Lorsqu’une famille wallonne s’associe à une famille flamande et que deux Bruxellois s’en mêlent, cela donne une histoire bien belge, à l’image d’une des fiertés gastronomiques de notre plat pays: le chocolat. Hier, nous avons visité le tout nouvel emplacement du musée du chocolat de Bruxelles, Choco-story, situé désormais près du Manneken Pis. On vous garantit un super voyage géographique et temporel dans le monde du cacao et du chocolat.

Le voyage commence en Amazonie, dans un temple maya, là où les fèves étaient utilisées et consommées il y a plus de 5.000 ans ! Nous embarquons ensuite dans un des bateaux d’Hernando Cortès qui a ramené les toutes premières fèves en Europe. Nous nous rendons également à la Cour de France du 17e siècle et nous découvrons le petit penchant de la Reine Marie-Antoinette pour le chocolat. Nous continuons notre voyage à travers les différentes pièces de ces bâtiments d’époque datant des 17ème, 18ème et 19ème siècles pour terminer, bien entendu, dans notre magnifique pays.

Une agréable immersion

En parallèle de ce voyage à travers le monde, ce musée retrace également toutes les étapes de fabrication du chocolat. Les petits et grands peuvent sentir, toucher et… goûter ! Un espace démonstration détaille même la fabrication de la praline par un chocolatier. Différents jeux à destination de vos enfants sont dispersés dans le musée de manière à rendre l’espace et la découverte encore plus ludiques.

Nous sommes restés une petite heure dans ce musée gourmand à découvrir un savoir-faire unique. Les différentes étapes sont présentées de manière ludique et immersive. De quoi passer un merveilleux moment en famille ou entre amis ! Smakelijk eten !

Choco-Story Brussels

Rue de l’Étuve, 41 – 1000 Bruxelles

Maïté Hamouchi