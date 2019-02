Tarte fraîche aux carottes et brousse aux herbes

On vous propose aujourd’hui une tarte aux carottes qui a déjà un petit goût de printemps.

Ingrédients

4 carottes

1 oignon nouveau

200 g de brousse de brebis

4 c à s d’huile d’olive

1 citron

½ botte de ciboulette

10 feuilles de menthe

½ botte de persil plat

Sel, poivre,

Piment d’Espelette

1 rouleau de pâte feuilletée

Comment faire

– Préchauffer le four à 200 °C.

– Etaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte, la piquer (pour éviter qu’elle gonfle) et la cuire 20 à 25 minutes au four jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Réserver à température ambiante.

– Peler et laver les carottes et l’oignon nouveau.

– A l’aide d’un économe ou un rasoir à légumes, tailler les carottes en « tagliatelles » (dans le sens de la longueur).

– Emincer la partie blanche de l’oignon nouveau et ciseler très finement la partie verte (tige).

– Préparer une marinade : dans un plat creux, verser 2 c à s d’huile d’olive, le zeste et le jus du citron. Saler et relever d’une pincée de piment d’Espelette. Bien mélanger.

– Ajouter les tagliatelles de carottes, l’oignon nouveau (blanc et vert) et les assaisonner en brassant délicatement pour ne pas casser les tagliatelles. Filmer (d’un film alimentaire étirable). Laisser reposer au frais 10 à 15 min.

– Laver les herbes, les sécher. Réserver quelques brins de ciboulette, feuilles de persil et de menthe pour décorer la tarte. Ciseler le reste des herbes.

– Dans un grand bol, mélanger la brousse avec 2 c à s d’huile d’olive, les herbes ciselées, le sel, le poivre et une pincée de piment d’Espelette.

– Retirer les tagliatelles de carottes de la marinade et former de petits rouleaux.

– Sur le fond de tarte précuit, étaler la brousse aux herbes, répartir les rouleaux de carottes et les oignons nouveaux. Arroser d’un filet de marinade et décorer avec le persil, la menthe et la ciboulette.

Déguster sans attendre.