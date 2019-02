Prendre conscience de la chaîne d’impact des ingrédients toxiques, chimiques et allergènes présents dans les produits d’entretien conventionnels les plus courants, c’est un pas en avant pour adopter définitivement les produits écologiques, minéraux et végétaux, tout aussi efficaces. Bref, on peut nettoyer sans se ruiner la santé, ni le porte-monnaie, et sans décaper la planète!

Les ventes de détergents écologiques progressent et c’est tant mieux. Le consommateur devient de plus en plus conscient et soucieux des produits qu’il utilise. Mais pas encore suffisamment. Encore beaucoup trop d’armoires dans les maisons et les rayons dans les grandes surfaces sont remplies de produits de nettoyage toxiques, corrosifs et irritants: eau de javel, produits pour nettoyer les sols ou le four, pour déboucher les canalisations ou pour nettoyer la salle de bains. Des produits mauvais pour notre santé, mais aussi dangereux pour l’environnement et qui polluent aussi l’air intérieur des maisons.

Épinglés par 60 Millions de consommateurs

En avril 2016, le magazine 60 Millions de consommateurs a analysé plus d‘une centaine de produits d’entretien et a dressé la liste des nombreux ingrédients toxiques et allergènes qui les composent: phosphates, agents blanchissants, phénoxyéthanol, parabènes, conservateurs, parfums de synthèse. Des produits corrosifs qui polluent l’air intérieur, mais dont le rejet dans les eaux usées est aussi très toxique pour le monde aquatique.

En septembre 2016, 60 Millions de consommateurs a analysé 77 produits au marketing agressif, qui nettoient sans frotter et vendus dans les grandes surfaces. Avec, parmi les leaders les plus toxiques: Ajax, tornade de propreté, Mr Propre, gel multi-usage concentré, Carrefour cuisine au savon de Marseille, La Croix spécial cuisine, avec javel ultradégraissant, Rainett, nettoyant écologique au bicarbonate ou gel w.c. Harpic… 60 Millions de consommateurs déconseille fortement l’utilisation de ces produits qui contiennent au moins un antibactérien, du HICC (hydroxyisohexy l 3-cyclohexene carboxalderhyde(lyral), des éthers de glycol (phénoxy-éthanol),etc.

Les produits éco existent!

D’où l’importance de se tourner vers des produits écologiques, avec des labels fiables.

1. LABEL ECOGARANTIE (LABEL BELGE). Le plus sûr et le plus bio. Le plus haut standard de certification écologique en Europe, avec le plus strict des cahiers des charges. Issu d’une plateforme associative composée de consommateurs et de professionnels. Impartial. Les produits issus de la pétrochimie sont réduits au strict minimum (conservateurs). Les composés génétiquement modifiés, les phosphates, les azurants optiques, les silicones et dérivés de pétrole sont notamment interdits. Tous les composants d’origine végétale doivent être bio (si disponibles), sinon obligation de demander une dérogation.

2. LABEL ECOCERT Moins strict. Mais il est indépendant et contrôlé, tout comme Ecogarantie. Exige un minimum de 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle, un minimum de 5% d’ingrédients bio et un maximum de 5% d’ingrédients de synthèse pour la fabrication d’un produit. Exige l’absence d’OGM, parabènes, phénoxyéthanol, nanoparticules, silicone, PEG, parfums et colorants de synthèse, ingrédients provenant d’animaux (sauf produits naturellement par eux: lait, miel…).

3. ECOLABEL EUROPEEN. Est peu exigeant. Son objectif est de limiter la présence de certaines substances toxiques pour l’environnement aquatique et la santé. Il limite les dégâts… ce qui est loin d’être suffisant! Certains. Les produits qui portent ce label sont surtout distribués en grande surface, pour des marques conventionnelles qui tendent à évoluer vers l’écologique.

Anne Gillet

Cet article provient du magazine belge indépendant BIOTEMPO qui a pour credo: «Comprendre, changer, agir maintenant».