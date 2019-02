Colour me London

Si on vous dit ville colorée, ce n’est certainement pas Londres qui vous viendra à l’esprit en tout premier lieu. You don’t go there for the weather et vous avez raison. Le ciel y est généralement couvert et gris, sans parler de cette histoire de Brexit… Ce qui n’empêche pas des millions de gens de la visiter chaque année. Nous nous sommes dès lors intéressés à ce que la ville a à offrir et mis en quête des attractions les plus colorées de cette métropole mondiale!

Élan Café – Brompton Rd

S’il y a bien un endroit qui fait un tabac sur les réseaux sociaux, c’est cet établissement all pink où l’on peut petit-déjeuner et luncher. Des six (!) filiales, nous nous laissons séduire par celle de Knightsbridge. Les présentations des boissons et des plats sont toutes plus belles les unes que les autres, et le goût est au rendez-vous. Le shakshuka avec houmous maison est fingerlicking good. Cerise sur le gâteau, nous nous régalons aussi de Coconut & Pumpkin cake. Sur le menu, on conseille de «Eat the rainbow» et nous ne nous sommes pas privés de le faire avec grand plaisir.

www.elancafe.co.uk

T2 – Regent St

Là où Fortnum&Mason est passé maître dans les thés classiques, T2 en est le cousin branché. La marque de thé australienne est tea done differently et nous le goûtons immédiatement. Le Macadamia Brittle – un mix d’ananas, cacao et de noix de macadamia – avec du lait est le nouveau chocolat chaud. Tandis que le Turmeric Ginger Ninja est la variante chaude du jus détox: gingembre piquant avec racine, curcuma et… réglisse! Le high tea est devenu bien plus cool.

www.t2tea.com/en/uk

Carnaby

Les rues iconiques de Soho inspirent les créatifs depuis les années 60. Tous les dieux de la musique ont fréquenté la fameuse Carnaby Street, qui était aussi le point de chute des punks, des rockeurs ou des gothiques. Aujourd’hui, les quatorze rues de Soho proposent tout ce que vous ne trouveriez pas à Oxford ou Regent Street. Manger, faire du shopping et loger, tout est possible.

www.carnaby.co.uk

N°1 Carnaby

Quid si… vous pouviez faire du sport pendant votre shopping et en plus grignoter des choses délicieuses? Vous trouvez tout sous le même toit à N°1 Carnaby. Vous y achetez une nouvelle tenue de sport chez Sweaty Betty, participez à une séance de yoga ou de boxe chez The Studio et ensuite, vous vous délectez d’un Coconut BLT Sandwich bien mérité chez Farm Girl au premier étage. Nous avons sauté les étapes 1 et 2 et sommes immédiatement passés au délicieux brunch.

www.thefarmgirl.co.uk

Brick Lane Vintage Market

Shoreditch est, selon nous, encore toujours le quartier le plus branché de Londres et nous en voulons pour preuve Brick Lane. Dans la partie est grungy de la ville, les boutiques de vêtements de seconde main, de disques vinyles et de redone vintage (n.d.l.r. des vêtements de seconde main revisités) foisonnent. Vous pouvez vous y promener pendant des heures, vous y perdre dans les boutiques colorées et y faire du shopping à outrance (affirmation basée sur des faits réels). Il vous en faut encore plus? Dans le coin, vous trouverez aussi Atika, un entrepôt victorien transformé en walhalla du vintage.

www.vintage-market.co.uk

Wulf&Lamb

En plus des Lamborghini rouge vif et des nombreuses boutiques de luxe, on trouve aussi à Chelsea Pavilion Road. Dans ce quartier chic de la ville, vous y brunchez et dînez avec style, et chez Wulf&Lamb 100% plant based. La fraîcheur de cette perle, nous avons surtout pu la constater avec le Green Coconut Curry. Ils le servent accompagné d’une purée de patates douces et de légumes de saison. La véritable star du menu est toutefois le Mac ‘N’ Cheese. C’est un accompagnement, mais nous ne manquerons pas de revenir pour lui!

http://wulfandlamb.com

D’autres musts:

Redemption Bar: vous n’y trouverez pas d’alcool, comme le nom permet de le supposer. Un sparkling rosé sans alcool et un risotto aux asperges noires plus tard, vous ne nous entendrez pas nous plaindre!

www.redemptionbar.co.uk