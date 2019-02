Cinq choses qui vous empêchent de dormir

Il n’y a pas que le smartphone, la télé ou l’ordinateur portable qui vous empêchent de dormir correctement! Metro pointe d’autres choses à éviter si vous voulez faire de beaux rêves.

D’après les statistiques, rien qu’aux États-Unis, 35% des gens ne dorment pas sept heures ou plus, tandis que 20% d’entre eux souffrent de troubles du sommeil. Le Center for Disease Control and Prevention confirme que, depuis 1985, le pourcentage d’adultes qui dorment moins de six heures a augmenté de 31%. Metro a mené l’enquête pour voir comment passer de bonnes nuits.

1. Bannissez les écrans

Si vous passez la plus grande partie de la journée à fixer un écran, et que votre smartphone est la dernière chose que vous voyez avant de fermer les yeux le soir, sachez que cela affecte fortement la qualité de votre sommeil. Une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a montré que la luminescence des écrans fait baisser le taux de mélatonine, l’hormone qui régule le sommeil. De plus, elle allonge la période d’endormissement. En d’autres mots, lire Twitter, regarder des photographies sur Instagram ou relever vos mails ne vous aide pas à tomber dans les bras de Morphée, mais fait travailler et surexcite votre cerveau!

Que faire?

Débarrassez votre chambre à coucher de ces gadgets. Si vous craignez de ne pas entendre votre réveil, ne vous inquiétez pas -vous l’entendrez quoi qu’il arrive! Et aussi, rechargez vos appareils le plus loin possible de votre lit. Mieux vaut lire un livre, car c’est un moyen bien plus efficace de s’endormir.

2. Ne mangez pas avant d’aller au lit

Il existe plusieurs études contradictoires sur le sujet, dont certaines indiquent que manger avant d’aller se coucher peut provoquer des cauchemars. Des scientifiques de la Dokuz Eylul University en Turquie ont confirmé en 2016 que manger après 19 h peut être nocif pour votre santé. Tandis que dans un article paru en 2015, Jamie Koufman, spécialiste des désordres alimentaires, affirme que cela peut provoquer un cancer de l’œsophage. D’autres experts avancent que l’heure du repas n’a pas d’importance, mais bien ce que vous mangez.

Que faire?

Mangez à des heures régulières et bien avant d’aller vous coucher. Vous pouvez aussi consommer des boissons relaxantes comme des tisanes ou même de l’eau avant d’aller dormir.

3. Chassez vos soucis

L’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien régule le cycle du sommeil. Chez ce régulateur, le stress provoque des états d’hyperactivité qui réduisent la durée du temps de sommeil et produisent aussi plus de stress. Une étude menée l’année passée et publiée dans le journal Sleep a montré qu’éliminer les facteurs de stress peut améliorer la qualité du sommeil.

Que faire?

Les experts recommandent de recourir à des techniques cognitives et physiologiques (les médicaments ne peuvent pas fonctionner dans tous les cas et causent un plus grand déséquilibre chez certains patients) pour réguler votre sommeil.

4. N’allez pas tôt au lit

Une étude publiée il y a deux ans par des scientifiques de la Harvard University a révélé que l’heure du coucher n’a pas d’importance, du moment que vous dormez les heures nécessaires. Une chose qui semble impossible pour beaucoup de gens. Une autre étude publiée dans la revue Chronobiology International l’année passée a montré que le non-respect du cycle de six heures pourrait augmenter le risque de maladie cardiaque et de diabète. Et que les personnes qui allaient se coucher plus tard étaient les plus susceptibles de souffrir de ces maladies.

Que faire?

Établissez une routine avec des heures de sommeil à respecter.

5. Ne buvez pas d’alcool

Une autre fausse opinion répandue est que l’alcool peut aider à s’endormir. Selon des données de la Sleep Foundation, il ne fait qu’interrompre et altérer les cycles du sommeil. Une autre étude menée il y a six ans au London Sleep Center a aussi confirmé qu’une telle habitude ne fait que causer du tort et crée une co-dépendance.

Que faire ?

Si vous devez quand même consommer de l’alcool, les experts recommandent de le faire au moins deux heures avant d’aller au lit. Mais ce n’est définitivement pas une solution pour passer une bonne nuit de sommeil.

Luz Lancheros, MWN