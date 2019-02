Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Jaco (réf. 11467)

Je suis Jaco, un beau chien particulièrement fidèle envers mon maître. On dit de moi que je suis intelligent, d’ailleurs j’obéis très bien aux ordres (assis, couché, marcher au pied), je suis très docile et j’adore travailler ! Vous cherchez un beau noiraud affectueux et malin ? Je suis le candidat idéal !

Sexe Mâle Age 3,5 ans Race Croisé Taille 48 cm Pelage Poils courts Poids 18 kg

Johnny (réf. 15702)

Moi, c’est Johnny. Je suis un petit gamin actif et énergique, je m’entends bien avec les autres chiens et j’adore les gens ! Je suis gentil, affectueux et je cherche un maître qui voudra jouer et faire de belles et longues promenades en ma compagnie.

Sexe Mâle Age 6 mois Race Croisé Jack Russell Taille 28 cm Pelage Poils courts Poids 6 kg

Ottie (réf. 15484)

Je m’appelle Ottie. Les gens du refuge m’ont sorti d’un centre d’abattage où j’attendais la mort. Pourtant, je suis un chien vraiment adorable, gentil avec tout le monde, humains et chiens. Je suis capable de m’amuser seul, j’aime bien explorer, découvrir. Est-ce que je peux devenir votre meilleure ami pour la vie ?

Sexe Mâle Age 1 an Race Croisé berger allemand Taille 65 cm Pelage Poils courts Poids 25 kg

Vous êtes intéressé par Jaco, Johnny, Otti ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr