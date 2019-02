London style

À Londres, vous pouvez porter les choses les plus invraisemblables sans que personne ne vous regarde ni ne soit choqué. Cette ville tellement éclectique et ses icônes fashion ne nous décoivent jamais. Pensez au look si décontracté de la princesse Diana ou aux vêtements tendance d’Alexa Chung. Du ‘high street’ au vintage en passant par le effortlessly cool… On voit vraiment de tout à Londres. Afrodite Trevlopoulos @eyefrodite

Tip:

Vous êtes en manque d’inspiration? Gardez un oeil sur la @londonfashionweek. La 69ème édition de la LFW a commencé aujourd’hui, et les photographes streetstyle sont à l’affût des looks les plus originaux.

