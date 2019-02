WTA Premier Doha – Mertens, qui défie Kerber pour une place en finale: « Être agressive sans me précipiter »

Elise Mertens (WTA 21) va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour la finale d’un tournoi WTA Premier, ce vendredi à Doha. La Limbourgeoise, 23 ans, qui a remporté sa quatrième victoire contre une joueuse du Top 10, jeudi soir, en battant 6-4, 6-3 la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 8), défiera l’Allemande Angelique Kerber (WTA 6), lauréate de Wimbledon. « Ce ne sera pas un match facile, car Kerber a beaucoup d’expérience », a-t-elle confié à Belga au sujet de l’Allemande, qu’elle n’a encore jamais rencontrée en match officiel, mais contre qui elle s’est inclinée l’an dernier 7-6 (8/6), 7-6 (7/1) en Hopman Cup à Perth. « C’est une joueuse qui contre remarquablement bien. Il faudra donc que je sois agressive, mais sans me précipiter. C’est un beau défi et je vais jouer crânement ma chance », ajouta la n°1 belge, qui est déjà assurée de réintégrer le Top 20 au classement WTA.

En cas de victoire, Elise Mertens pourrait retrouver en finale une certaine Simona Halep (WTA 3), tête de série n°1 du tableau, qui est désormais coachée par Thierry Van Cleemput, l’ancien entraîneur de David Goffin.

« Oui. C’est vrai que cela aurait un petit côté particulier », a-t-elle souri. « Thierry est quelqu’un de très sympa. Je pense qu’il a là une belle opportunité de travailler avec une joueuse du circuit. Avec Halep, il n’a pas pris la plus mauvaise. C’est une athlète fantastique. Et je leur souhaite une collaboration des plus fructueuses », a-t-elle conclu.

Source: Belga