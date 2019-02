Une nouvelle journée douce et printanière

Un temps « printanier et très doux » est à nouveau au programme ce vendredi, selon les prévisions de l’IRM. Le soleil s’installera dans le ciel belge. Si la matinée sera plutôt fraîche, le temps se réchauffera ensuite, avec des maxima de 12 à 15 degrés, voire 16 ou 17 localement. Un vent faible à parfois modéré de sud, sud-est, est attendu.

Durant la soirée et la nuit, il fera frais mais dégagé et calme. Le mercure chutera jusqu’à des températures entre -1 et +4°. Le vent sera, comme pendant la journée, faible à parfois modéré, soufflant depuis le sud.

Source: Belga