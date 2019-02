Tueurs du Brabant – Le suicide d’un ex-enquêteur passé à la loupe

Les enquêteurs des Tueurs du Brabant se penchent sur un lien entre le suicide en début de semaine de Roger Romelart, 78 ans, un ancien enquêteur, et l’arrestation récente de deux de ces ex-collègues. C’est ce qu’écrivent les journaux Sudpresse et Mediahuis, vendredi. Une perquisition a eu lieu jeudi et deux de ses enfants ont été auditionnés. Le corps va être autopsié à Charleroi. Romelart était membre de la cellule Delta, qui enquêtait sur les Tueurs du Brabant dans les années 1980. Il avait pour collègue Philippe V., qui est soupçonné d’avoir occulté des informations cruciales sur l’affaire. Peu après que V. a été interpellé, Toger Romelart a écrit une lettre d’adieu (datée du 1er février). Il s’est suicidé chez lui dimanche dernier.

Le timing pose question. Selon la fille de Romelart, ce dernier était nerveux et inquiet depuis que la piste de la manipulation de l’enquête a été mise au jour.

Source: Belga