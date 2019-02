Thomas Pieters en tête du World Super 6 en Australie à l’issue du deuxième tour

Thomas Pieters, auteur d’un deuxième tour en 66 coups, a pris la tête du World Super 6, un tournoi comptant pour le Tour européen et l’Australian Tour doté d’1,6 million de dollars australiens, vendredi sur le parcours de Lake Karrinyup à Perth. Nicolas Colsaerts a lui effectué la remontée nécessaire pour atteindre le cut. Pieters, un anversois de 27 ans, a d’emblée signé un bogey, puis sept autres en dix trous, qui ont largement compensé une petite défaillance au quatre. Il s’en est bien tiré au quinze en réussissant le par après avoir pourtant envoyé la balle dans l’eau. Il a ensuite encaissé un bogey au dix-sept pour conclure à six sous le par. Seul l’Écossais Grant Forrest, 13e, à fait mieux avec un 65.

Pieters partage la tête du classement avec l’Australien Matthew Griffinn le Néo-zélandais Ryan Fox et le Thaïlandais Panuphol Pittayarat. Colsaerts, qui était 113e à l’issue du premier tour, est remonté à la 37e place grâce à un deuxième parcours bouclé en 68 coups, quatre sous le par. Il a inscrit sept birdies et quatre bogeys sur sa carte. Au terme du troisième tour, les 24 premiers seront qualifiés pour la finale en match play à élimination directe sur six trous.

Source: Belga