Proximus League – Tubize battu par Malines 0-3 en ouverture de la 26e journée

Tubize n’a pas fait le poids et s’est incliné 0-3 face au FC Malines lors du match d’ouverture de la 26e journée – la 12e de la seconde phase – de la Proximus League de football. Gustav Engvall (33e), Nikola Storm (45e) et William Togui (61e) ont inscrit les buts des visiteurs. Malines reste bien entendu leader du classement général avec 55 points, six de plus que le Beerschot-Wilrijk, qui se déplace à Lommel dimanche (16 heures). Il prend aussi la première place de la seconde phase avec 28 points. Le Kavé était à égalité avec le Beerschot, qui avait une meilleure différence de buts: 13 pour les Rats contre 12 à Malines, qui en est à 15 après sa victoire dans le Brabant wallon.

Cinquième de la seconde tranche (14 points), Tubize (23) est 7e au général et aura bien du mal à éviter les play-downs. Samedi à 17 heures, la lanterne rouge OH Louvain reçoit Westerlo, qui rêve encore des play-offs (4e, 32 points). Plus tard dans la soirée, l’Union Saint-Gilloise (3e, 39 points) reçoit Roulers toujours en course pour la première moitié du tableau (6e, 28 points).

Source: Belga