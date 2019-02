Neuville: « L’aérodynamique à l’avant a été complètement perturbée »

Autant le matin a été bon, autant l’après-midi a été mauvais pour Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupé) vendredi au Rallye de Suède. Après la boucle matinale, le duo était en quatrième position, à six secondes du leader. Au terme de la deuxième journée de course, Neuville est septième, à 52,7 secondes de Teemu Sunninen. « Le matin, nous avions l’impression d’être partis un peu trop prudemment et que les pilotes qui nous ont suivi étaient capables de faire de bons chronos », a expliqué Neuville. « L’après-midi, nous avons apporté quelques changements à la configuration, mais ça n’a pas très bien commencé. Les conditions ont donné l’impression qu’il s’agissait plus d’un rallye sur gravier que d’un rallye sur la neige. Malheureusement, nous avons heurté un mur de neige. La voiture a été endommagée, ce qui a eu des conséquences pour le reste de la journée. L’aérodynamique à l’avant a été complètement perturbée. Il n’était plus question d’attaquer. Nous avons roulé en douceur et sans à-coups. Samedi, nous essaierons de rattraper une partie de notre retard. J’espère une amélioration ».

Source: Belga