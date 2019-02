L’Espagnol Eduard Prades s’offre la 2e étape du Tour de la Provence

Eduard Prades a remporté la 2e étape du Tour de la Provence cycliste (2.1), vendredi à La Ciotat. Il s’est montré le plus rapide du groupe d’échappés à l’arrivée du parcours de 191,6 km lancé de Istres. Il a précédé sur la ligne le Français Tony Gallopin (AG2R) et l’Espagnol Gorka Izagirre (Astana). Celui-ci s’est emparé du maillot de leader à Filippo Ganna qui avait gagné jeudi la première étape. Philippe Gilbert, premier Belge à l’arrivée, a pris la dixième place, à 16 secondes. L’échappée précoce de cette étape-reine était composée de huit coureurs, dont un Belge Dries De Bondt. Rudy Barbier (Israel Cycling Academy) et Pierre Barbier (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole), Anthony Delaplace (Arkea-Samsic), Romain Feillu (St. Michel-Auber 93), Jodok Salzmann (Maloja Pushbikers), Maxime Cam (Vital Concept B&B Hotels) et Mattia Viel (Androni Giocattoli-Sidermec) étaient ses compagnons d’aventure.

Dans cette deuxième étape, le peloton n’a pas eu beaucoup de kilomètres plats et après une course difficile, les échappés ont abordé la finale à quatre : Dries De Bondt, Rudy Barbier, Maxime Cam et Anthony Delaplace, mais le peloton n’était pas loin. Mauro Finetto a réussi à faire la jonction, tandis que Barbier était décroché. Philippe Gilbert a tenté sa chance dans la descente, mais il n’est pas allé loin. Lorsque l’équipe Sky a pris le peloton en main, le rythme a accéléré. Delaplace a été le dernier coureur repris dans la montée La Route des Crêtes (2,8 km à 9,8%).

Groupama-FDJ a emmené le peloton pour Thibaut Pinot. Un groupe s’est isolé devant avec David Gaudu, Rudy Molard, Eduard Prades, Eddie Dunbar, Simon Clarke, Lilian Calmejane, Tony Gallopin et Gorka Izagirre. A l’arrivée, Gallopin a lancé le sprint de loin, mais a été dépassé par Eduard Prades. Gorka Izagirre, 3e, est le nouveau leader avec deux secondes d’avance sur Thibaut Pinot. Premier Belge, Jimmy Janssens (Corendon-Circus) est dixième à 26 points.

Samedi, la 3e étape, Aubagne-Circuit du Castellet est longue de 181,1 km. Le Tour de la Provence s’achève dimanche avec la 4e étape entre Avignon et Aix-en-Provence (162,2 km).

Source: Belga