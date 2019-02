Les Belges à l’étranger – Lyon a souffert face à Guingamp, Denayer touché à l’aine

Lyon a éprouvé d’énormes difficultés pour venir à bout de Guingamp dans un match comptant pour la 25e journée du championnat de France de football(2-1). Grâce à ce quatrième succès en cinq matchs, l’OL (46 points) revient provisoirement à trois points de Lille, 2e. Chez les vainqueurs, Jason Denayer, touché à l’aine, est sorti à la 61e. Au classement, Guingamp reste lanterne rouge (14 points). Martin Terrier (15e, 1-0) et Nabil Fékir (35e, 2-1) ont donné deux fois l’avance aux Gones. Mais si Felix Eboa (21e, 1-1) a remis une première fois les deux équipes à égalité, Nolan Roux a vu sa reprise de la tête heurter la barre transversale en fin de match (90e+3).

Nîmes, avec Baptiste Guillaume jusqu’à la 57e, a probablement assuré son maintien en battant Dijon (2-0). De superbes frappes de Téji Savanier (28e) et d’Antonin Bobichon (83e) ont hissé les Crocos à la 9e place du classement avec 36 points, 17 de plus que l’AS Monaco (18e) Dijon, qui a subi un troisième revers de rang, est 17e (20 points).

ANGLETERRE: Watford s’est qualifié 0-1 pour les quarts de finale de la Coupe d’Angleterre au détriment de Queens Park Rangers (D2) grâce à un but d’Etienne Capoue (45e+1). Chrsitain Kabasele a joué l’intégralité de la rencontre dans l’axe de la défense des vainqueurs.

Source: Belga