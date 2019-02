Le Watducks battu 4-3 par Wettingen dans son 2e match

Le Waterloo Ducks s’est incliné 4-3 (mi-temps: 1-2) face aux Suissesses de Wettingen dans son deuxième match du groupe B de l’Euro Hockey Indoor Cup dames de hockey en salle, la division supérieure de la Coupe d’Europe des clubs champions, vendredi après-midi à Hambourg, en Allemagne. Les Brabançonnes, doubles championnes de Belgique en titre en salle (2018-2019), avaient déjà perdu leur premier match 8-2 face aux Néerlandaises de Laren plus tôt dans la journée.

Face aux Suissesses, qui pour leur part s’étaient inclinées 5-1 en ouverture devant les vice-championnes d’Europe du Campo de Madrid, les joueuses de Lisa Letchford ont pourtant eu la victoire au bout du stick. Mené 0-1 après 3 minutes de jeu, le Watducks a ensuite pris l’ascendant pour atteindre la pause avec un avantage d’un but grâce à Caroline Wagemans (10e) et Alix Perrocheaux (16e pc).

Wettingen égalisa (2-2) en deuxième mi-temps, mais une action individuelle de Morgane Vouche donna à nouveau l’avance aux Waterlootoises à 3 minutes du terme. Un recul et une perte de sang-froid des Belges dans les deux dernières minutes vit Wettingen renverser in-extremis la vapeur, les Brabançonnes encaissant deux buts dans les dernières secondes de la partie.

A présent 4e et dernier du groupe B (avec 1 point), le Waterloo Ducks affrontera Campo de Madrid samedi matin (9h00) dans son dernier match de la phase de groupes.

La poule A est quant à elle composée des Allemandes du Club an der Alster, des Biélorusses de Ritm Grodno, des Ukrainiennes de Sumchanka et des Russes d’Elektrostal. Les deux premières équipes de la poule se qualifient pour les demi-finales, tandis que les deux dernières sont versées dans un groupe C pour le maintien.

La Belgique, représentée par le White Star en 2018, avait réussi à remonter en division A européenne en remportant le Trophy (le tournoi de 2e division), l’an dernier à Prague, en République tchèque.

Source: Belga