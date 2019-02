Le Racing surpris 3-5 par les Russes d’Ekaterinburg dans son 2e match

Le Racing de Bruxelles s’est incliné 3-5 (mi-temps: 3-2) face aux Russes du Stroitel Ekaterinburg dans son 2e match de la Champions Cup messieurs de hockey en salle, la plus haute division de la Coupe d’Europe des clubs champions, vendredi après-midi à Vienne, en Autriche. En ouverture de son groupe B, les « Rats » avaient partagé l’enjeu 3-3 avec le club hôte d’Arminen, vendredi matin. Peu à leur affaire en début de match, les Rats ucclois ont été menés 0-2 avant de revenir dans la partie et même prendre l’avance avant la mi-temps grâce à un but de plein jeu de Tom Boon (10e) et deux réalisations sur pc de Guillermo Garcia (15e) et Boon (16e).

En seconde période, les vice-champions d’Europe ont eu l’occasion d’accentuer leur avantage mais n’en ont pas profité. A l’opposé, les Russes ont repris confiance après leur égalisation à 15 minutes du terme et ont saisi leur chance en contre, inscrivant deux buts supplémentaires, dont le dernier à la dernière seconde lorsque le Racing évoluait sans gardien.

Avec trois unités en deux rencontres (nul = 2 pts/défaite par moins de 3 buts d’écart = 1 pt), le Racing est désormais obligé de battre l’équipe biélorusse de Minsk dans son dernier match de poule samedi matin (11h20) et espérer ensuite un résultat favorable entre Arminen et Ekaterinburg pour pouvoir encore rejoindre le top 4 du tournoi.

La poule A est composée des Allemands de Hambourg, des Néerlandais d’Amsterdam, des Suisses de Wettingen et des Suédois de Partille. Les deux premiers de chacun des deux groupes jouent les demi-finales samedi soir, et les deux derniers sont versés dans un groupe C pour le maintien.

Le Racing, médaillé d’argent en 2013 à Lille (Fra) et l’an dernier à Wettingen (Sui), laissera sa place en 2020 aux Everois du White Star, qui ont décroché le titre national la semaine dernière en battant en finale le Léopold 3-1 aux shoot-outs.

Source: Belga