Le Racing partage 3-3 avec les Autrichiens d’Arminen dans son 1er match

Le Racing de Bruxelles a partagé 3-3 (mi-temps: 2-1) avec les Autrichiens d’Arminen lors de son premier match de la Champions Cup messieurs de hockey en salle, la plus haute division de la Coupe d’Europe des clubs champions, qui a débuté vendredi matin à Vienne, en Autriche. Renforcés par trois Red Lions (Tom Boon, Victor Wegnez et Augustin Meurmans), les vice-champions d’Europe bruxellois ont rapidement mené au score après un but d’ouverture de Pilou Maraite (4e). Arminen, qui compte dans ses rangs plusieurs champions du monde, refit son retard 4 minutes plus tard sur pc via Florian Steyrer, mais Jérôme Truyens profita d’un penalty stroke (16e) pour rejoindre les vestiaires avec un goal d’avance.

Les joueurs d’Olivier Nonnon ont doublé leur avantage sur pc par le capitaine Thibaut Cornillie à 7 minutes du terme (33e), mais n’ont pu empêcher le retour des Autrichiens évoluant sans gardien avec six joueurs de champ dans les deux dernières minutes de la partie.

Steyrer (38e pc) et Sebastian Eitenberger (39e) ont signé les deux derniers buts autrichiens du partage. Dans l’autre rencontre de la poule B, vendredi matin, les Biélorusses de Minsk ont également partagé l’enjeu 3-3 avec les Russes du Stroitel Ekaterinbourg, que le Racing affrontera lors de sa 2e rencontre vendredi après-midi (17h20).

Samedi (11h20), les Bruxellois termineront leurs rencontres de la phase de groupes face à Minsk. Les Allemands d’Hambourg, Les Néerlandais d’Amsterdam, Les Suisses de Wettingen et les Suédois de Partille figurent dans la Poule A. Les deux premiers de chacun des deux groupes jouent les demi-finales samedi soir, et les deux derniers sont versés dans un groupe C pour le maintien.

Le Racing, médaillé d’argent en 2013 à Lille (Fra) et l’an dernier à Wettingen (Sui), laissera sa place en 2020 aux Everois du White Star, qui ont décroché le titre national la semaine dernière en battant en finale le Léopold 3-1 aux shoot-outs.

