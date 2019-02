Le gouvernement gèle les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité

Le conseil des ministres a décidé vendredi de geler les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité qui auraient dû considérablement augmenter à partir du 1er février. La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a été chargée de proposer dans les 6 mois à venir une modification de la réglementation en vigueur afin d’éviter à l’avenir des hausses aussi brutales et importantes. Ce tarif est calculé deux fois par an. La hausse aurait dépassé les 20% tant pour le gaz que l’électricité et touché un public défavorisé.

La décision aura un effet rétroactif, elle prend donc effet immédiatement, ont insisté tant la ministre de l’Energie, Marie-Christine Marghem, que le Premier ministre, Charles Michel.

Le coût de la mesure est estimé à 13 millions d’euros qui seront compensés grâce à un fonds « dormant » pour le chauffage.

Source: Belga