La Flandre veut utiliser la mer du Nord comme source « d’économie bleue »

Le gouvernement flamand et des entreprises de différents secteurs ont signé, vendredi, « le cluster bleu » dont l’objectif est d’utiliser les possibilités innovantes et durables de la mer du Nord. Cet engagement représente un budget de maximum 500.000 euros par an sur une période 10 ans, a expliqué le ministre flamand de l’Innovation, Philippe Muyters. « Les scientifiques affirment que le 21e siècle sera le siècle des océans. La mer n’est pas seulement une ressource naturelle; elle offre aussi de nombreuses possibilités de recherches et d’exploitation durable pour différents secteurs », a de son côté souligné le ministre-président flamand, Geert Bourgeois.

Le cluster sera composé des autorités régionales et d’entreprises telles que Tractebel, Colruyt, Jan De Nul ou encore Deme.

Source: Belga