La Belgique profite de son nouveau statut de membre du Conseil de Sécurité à Munich

La Belgique a bénéficié de l’aura de son nouveau statut de membre du conseil de sécurité de l’Onu lors de la Conférence sur la Sécurité de Munich, à laquelle assistait vendredi le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders. La matinée a largement été consacrée à la lutte contre le terrorisme et plus principalement la situation en Syrie. Après une réunion des ministres de la Défense de la coalition anti-EI et des rencontres bilatérales avec les ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et turc de la Défense M. Akar, les rencontres se sont succédées à l’agenda de M. Reynders. Planifiées pour certaines, plus impromptues pour d’autres, parfois au détour d’un couloir ou au bas d’un escalier.

Le rendez-vous diplomatique annuel a l’avantage de proposer « des approches différentes ». « Tout le monde se parle ici, parfois à bâtons rompus », confie un diplomate. Le vice-Premier ministre belge n’aura d’ailleurs pas manqué de sollicitations. « On joue souvent un rôle d’interlocuteur. Le pays n’est pas perçu comme ayant un agenda national, on est vraiment là pour construire des ponts » entre différentes parties, selon M. Reynders. Et le siège non-permanent que la Belgique occupe depuis le 1er janvier au Conseil de Sécurité de l’Onu ne fait que renforcer cette image de partenaire à « l’écoute attentive », a estimé le ministre en fin de journée.

Entre deux discussions, celui-ci a également assisté à une table ronde organisée par l’organisation Save the Children. Alors que, d’après le dernier rapport de l’ONG, 420 millions d’enfants sont touchés par des conflits dans le monde, « l’ampleur du problème n’est pas vraiment perçue dans son intégralité », estime le ministre. Cette problématique « est une priorité de la Belgique » à l’Onu, a-t-il rappelé. « Notre objectif est que cette dimension des conflits soit systématiquement intégrée dans tous les débats. »

