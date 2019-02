Jan Vertonghen désigné joueur de la semaine en Ligue des Champions

L’Union européenne de football a désigné le défenseur belge de Tottenham Jan Vertonghen joueur de la semaine après les quatre huitièmes de finale aller disputés mardi et mercredi. Vertonghen a été le héros de Wembley mercredi lors du match contre le Borussia Dortmund. Le Diable Rouge de 31 ans a en effet offert le premier but des Spurs à son équipier Sud-Coréen Son Heung-Min, avant d’inscrire lui même le second, en reprenant imparablement de volée un centre de Serge Aurier.

Le match retour aura lieu le 5 mars à Dortmund.

Source: Belga