Europa League – Ivan Leko: « Trop de stress pendant la première mi-temps »

Le

Club de Bruges a connu jeudi sa première défaite de la saison face à

Salzbourg (2-1). « Pendant la mi-temps, j’étais très en colère », a commenté le

coach de Bruges Ivan Leko. « Nous savions que nous allions jouer contre une équipe invaincue, qui avait remporté 18 victoires sur 18 matches en Europa League. Mais je croyais en un bon résultat », a déclaré le Croate. « Certains joueurs ont commis des erreurs dans la circulation du ballon, ce qui a sapé la confiance. »

Les Brugeois ont eu de nombreuses occasions manquées pendant la première partie. « Pendant la mi-temps, j’étais très en colère. Nous avions joué avec trop de stress, nous avions peur de faire des fautes. Ce n’était pas l’équipe habituelle. J’aurais voulu voir une équipe pleine d’énergie, nous aurions dû prendre davantage de risques. »

Le match retour est prévu le jeudi 21 février en Autriche. « Nous avons une chance de réussir », prédit Leko. « J’aime Salzbourg. C’est une équipe avec de l’énergie et de la qualité, et un entraîneur fort. »

Dimanche, Bruges affrontera le Racing Genk dans le cadre de la 26e journée de la Jupiler Pro League.

« Nous verrons dimanche quelle équipe est la meilleure en Belgique à ce moment. Aujourd’hui, j’ai vu une bonne mentalité, de l’engagement et de l’énergie. Après les doutes autour de ma personne, je suis fier de la prestation de mes joueurs. »

Source: Belga