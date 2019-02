EuroMillions Basket League – Anvers s’impose à Limburg United

Anvers est venu s’imposer, à Bree, dans la salle de Limburg United 73-86, vendredi soir en match du championnat de Belgique de basket. Après un premier quart équilibré (21-21), les Giants ont fait la différence dans les deux suivants et menaient 48-66 au moment d’aborder les dix dernières minutes. Après ce match d’ouverture de la 17e journée de l’EuroMillions Basket League, Anvers est 3e avec 26 points (11 v-4 d) derrière Ostende 28 (12 v-4 d) et le Brussels 27 (12 v-3 d). Ismael Bako s’est révélé très précieux côté anversois avec 15 points personnels et 4 blocks alors que Paris Lee a distribué pas moins de 10 passes décisives.

La rencontre entre Liège et Ostende, qui devait à l’origine se jouer vendredi, a été reportée.

Mons-Hainaut – Charleroi (samedi 20h30), Brussels-Louvain (dimanche 15h00) et Malines-Alost (dimanche 15h00) complèteront la 26e journée ce week-end.

Source: Belga