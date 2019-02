Coupe du monde aux 3 bandes – Trois Belges en huitièmes de finale à Side/Manavgat

Frédéric Caudron (UMB-2), Eddy Merckx (UMB-3) et Roland Forthomme (UMB-22) se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la première manche de la Coupe du Monde aux trois bandes vendredi à Side/Manavgat, en Turquie. Eddy Leppens (UMB-15), qui a perdu ses trois parties, est éliminé. Tenant du titre, Caudron a remporté ses trois rencontres avec une moyenne supérieure à deux par coup. Contre le Grec Nikos Polychronopoulos (UMB-19), Caudron a signé deux séries de 7. Face au Turc Lütfi Cenet (UMB-30), il a noté une série de 13 et mieux encore, une de 15 contre un autre Turc Can Capak (UMB-43).

Merckx a remporté le duel entre Belges face à Leppens 40-29 avant de se débarrasser du Sud-Coréen Sung-Won Choi (UMB-17) sur le score de 40-28. Le match contre le Turc Birol Yumaz (UMB-31) s’est terminé sur un partage 40-40.

Grâce à des séries de 12 et de 9, Forthomme était trop fort pour le Français Jérémy Bury (UMB-8). Ensuite, Le Liégeois s’est incliné face à l’Espagnol David Martinez (UMB-32) malgré une série de 10. Mais il s’est repris face au Vietnamien Quoc Nguyen Nguyen (UMB-9). Ce succès lui a permis de terminer deuxième du groupe.

En huitièmes de finale, Caudron sera opposé à Lütfi Cenet, Merckx au Vietnamien Quyet Chien Tran (UMB-7) et Forthomme à l’Allemand Martin Horn (UMB-26).

Résultats:

Groupe B

Frédéric Caudron (Bel/2) – Nikos Polychronopoulos (Grè/19) 40-22 (2.352-1.294)

Frédéric Caudron (Bel/2) – Lütfi Cenet (Tur/30) 40-14 (2.857-1.000)

Frédéric Caudron (Bel/2) – Can Capak (Tur/43) 40-37 (2.222-2.056)

Groupe C

Eddy Merckx (Bel/3) – Eddy Leppens (Bel/15) 40-29 (2.352-1.705)

Birol Uymaz (Tur/31) – Eddy Leppens (Bel/15) 40-20 (1.739-0.869)

Eddy Merckx (Bel/3) – Sung-Won Choi (Cds/17) 40-28 (1.666-1.166)

Eddy Merckx (Bel/3) – Birol Yumaz (Tur/31) 40-40 (1.905-1.905)

Sung-Won Choi (Cds/17) – Eddy Leppens (Bel/15) 40-33 (1.739-1.434)

Groupe H

Roland Forthomme (Bel/22) – Jeremy Bury (Fra/8) 40-32 (2.500-2.000)

David Martinez (Esp/32) – Roland Forthomme (Bel/22) 40-38 (2.222-2.111)

Roland Forthomme (Bel/22) – Quoc Nguyen Nguyen (Vie/9) 40-32 (1.333-1.067)

.

Source: Belga