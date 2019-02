Challenger de Cherbourg – Steve Darcis face à Stefano Travaglia en demi-finale

Steve Darcis (ATP 313), 34 ans, s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis de Cherbourg, épreuve du circuit Challenger jouée sur surface dure et dotée de 46.600 euros, vendredi en France. Il a en effet battu le Tchèque Lukas Rosol (ATP 142) 6-3, 7-5 en quart de finale. La rencontre a duré 1 heure et 18 minutes.

Darcis devra gagner son billet pour la finale en venant à bout de l’Italien Stefano Travaglia (ATP 120), tête de série N.3. Il a disposé dans le dernier match du jour de son compatriote Luca Vanni (ATP 155/N.8) 3-6, 6-3 et 6-4 après 1h35 de jeu. Il s’agira d’une première rencontre entre les deux hommes.

L’autre demi-finale opposera le jeune Français de 20 ans Ugo Humbert (ATP 88/N.1) à l’Allemand Mats Moraing (ATP 184/N.12).

Source: Belga