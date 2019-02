Victime de son mari violent rencontré sur Tinder, elle décide de partager son histoire

Bethan Thomas-Rowlands, une Galloise de 23 ans, a été la victime du comportement violent de son compagnon de l’époque. Alors qu’il vient d’être condamné à 16 mois de prison, elle a décidé de partager son histoire.

Bethan n’aurait jamais cru que Garth, 22 ans, cet homme si charmant qu’elle avait rencontré sur Tinder, puisse se montrer violent. Le début de leur relation était même idyllique, Garth plaisant notamment beaucoup à la famille de Bethan. Mais très vite, le tableau allait se noircir et Garth allait se transformer en « monstre » après quatre mois de relation.

La première dispute est intervenue alors que Bethan voulait aller souhaiter un bon anniversaire à sa maman. Son compagnon, qui avait visiblement d’autres idées en tête, l’a attrapée par la gorge menaçant de l’étouffer. « Je l’ai supplié d’arrêter car je pouvais à peine respirer. Il m’a ensuite dit: ‘Regarde-moi. Si je voulais te faire mal ou te tuer, je le ferais‘ » , se souvient-elle. « Il m’a ensuite relâchée et n’arrêtait pas de s’excuser. Il me disait qu’il ne savait pas pourquoi il avait fait cela. » Soucieuse, Bethan prendra tout de même des photos des marques de strangulation sur son cou au cas où Garth récidiverait.

« Le pire Noël de ma vie »

Ce qui arrivera très vite, Garth devenant « violent au moindre problème. » Quelques mois plus tard, le couple se rendra dans la famille de Bethan pour Noël. « C’était horrible. Je n’ai pas arrêté de sourire car je ne voulais pas gâcher cette fête familiale. C’était le pire Noël de ma vie. Il avait un contrôle total sur ma vie, c’est même lui qui décidait avec qui je pouvais rester ami. »

Après un certain temps, Garth rencontrera une autre femme et décidera de quitter Bethan. La jeune femme pense alors que son calvaire est fini, surtout qu’elle venait d’acheter une maison. Mais Garth a, un jour, refait irruption dans sa vie pour essayer de la reconquérir. « Tu as ruiné ma vie, maintenant je vais détruire la tienne » , aurait-il lancé après une nouvelle dispute. Il aura fallu qu’un passant, qui a assisté à la scène, appelle la police pour que Bethan soit de nouveau en sécurité. Garth sera finalement condamné à 16 mois de prison et ne peut plus approcher son ex-compagne pendant cinq ans. « J’étais déçu de la peine, déclare-t-elle. Garth représente un danger pour lui-même et pour les autres. S’il ne fait pas du mal à quelqu’un d’autre, j’ai peur qu’il vienne finir ce qu’il a commencé. J’espère juste que mon histoire encouragera d’autres victimes de violence conjugale à s’exprimer. »