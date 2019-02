Une créature bleue velue pour alerter les entreprises néerlandaises aux conséquences du Brexit

D’une taille imposante, couverte de poils d’un bleu électrique et à l’aspect un peu inquiétant, le gouvernement néerlandais a dévoilé jeudi une peluche unique en son genre visant à sensibiliser les entreprises sur les conséquences du Brexit.

Alors que les autorités britanniques peinent à imaginer à quoi ressemblera la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars, les Pays-Bas ont partagé leur propre vision du Brexit sous la forme de cette créature velue. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok a publié sur Twitter une photo le représentant avec ce personnage, portant un t-shirt avec le mot Brexit écrit en lettres rouges. Ce dernier est allongé sur le bureau du ministre, l’empêchant de travailler. «Assurez-vous que le Brexit ne se mette pas – ou ne s’allonge – en travers de votre chemin», a tweeté M. Blok, qui lève les bras dans un geste de frustration sur la photo.

Heb jij al gecheckt welke gevolgen Brexit voor jou of je bedrijf heeft? Doe de Brexit Impact Scan op https://t.co/eytAlAwphK of kijk op https://t.co/U64nYectmE. Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit….of ligt. pic.twitter.com/LWKOLnLPQl

— Stef Blok (@ministerBlok) February 14, 2019