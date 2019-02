Un garçon achète une rose à toutes les filles de son année pour la St Valentin

Un petit Britannique a eu une très belle pensée à l’égard de ses camarades pour la Saint Valentin.

A huit ans, Callum Drew fait la fierté de sa maman. Depuis quatre ans l’enfant, scolarisé à l’école Lacey Gardens School de Lacet, a décidé de faire en sorte qu’aucune fille de sa classe ne passe une Saint Valentin sans cadeau. Chaque année, l’enfant distribue des roses, provenant de la boutique de sa grand-mère, dans laquelle il donnait un coup de main.

Mais cette année, malgré le décès de sa mamie, le jeune garçon a décidé de maintenir la tradition. Il a alors lavé une dizaine de voitures afin de gagner de l’argent et économiser de l’argent. Il a ainsi pu renouveler son geste de générosité des années précédentes en s’adressant même à toutes les filles de son année.

« Je voulais acheter des fleurs pour les filles en quatrième année car je ne veux pas qu’elles se sentent déçues le jour de la Saint-Valentin. Je vais faire le tour de chaque classe et leur donner leur cadeau », raconte Callum. Pour cette Saint Valentin, ce sont donc 68 roses que le petit garçon a distribué. « Les filles me sautent dessus et crient parce qu’elles sont heureuses », explique celui qui déteste pourtant l’attention des filles.

Mais le plus gros cadeau de Callum est réservé à sa petite amie à qui il a d’ailleurs acheté un cadeau. La considération que porte l’enfant aux sentiments des autres est une véritable fierté comme le confie sa maman.