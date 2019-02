Les « Pics d’Or » récompensent les pires dispositifs anti-SDF

C’est une cérémonie un peu particulière qui a eu lieu ce 13 février. Les « Pics d’Or » ont récompensé les pires innovations en matière de mobilier urbain anti-SDF.

Pointes en acier sur les rebords des vitrines à Londres, grillage autour de bancs publics en France ou accoudoirs sur les bancs d’abribus à Liège, depuis quelques années, des dispositifs anti-SDF ont fait leur apparition dans les villes. La veille de la Saint-Valentin, la cérémonie des « Pics d’Or » a récompensé ces « innovations » créées pour éloigner les sans-abris et les empêcher de s’installer sur le mobilier urbain.

Une idée de la Fondation Abbé Pierre

Cette cérémonie vous choque ? Ça tombe bien, c’est le but. Les « Pics d’Or » sont en réalité organisés par la Fondation Abbé Pierre en France. L’objectif est de dénoncer et de pointer du doigt la multiplication de ces dispositifs anti-SDF dans les villes françaises.

Car si la cérémonie des « Pics d’Or » est satirique, elle a bel et bien eu lieu. Comme pour d’autres remises de prix, il y avait plusieurs catégories. À la façon des César ou des Oscar, la Fondation Abbé Pierre a mis en ligne plusieurs vidéos pour présenter les dispositifs en lice. Dans la catégorie « Fallait oser », le prix du « dispositif le plus décomplexé » a ainsi été remis à un banc transformé en un siège une place, dans un arrêt de bus.

Des mesures telles que l’arrêt anti-mendicité pris par la ville de Besançon ou encore permis de mendier instauré dans une ville suédoise ont également été « récompensés ».

Une « déclaration des droits des personnes sans-abri »

« Ce mobilier urbain est a priori inoffensif, on le voit tous les jours et beaucoup de gens ne se questionnent pas sur le fait que sous leurs formes design, ils cachent en réalité une nouvelle forme de criminalisation et de répression à l’égard des personnes qui sont dans la rue », a expliqué la sociologue Marie Loison, aussi membre du jury des « Pics d’or ».

Lors de la cérémonie mercredi soir, la Fondation a présenté une « déclaration des droits des personnes sans-abri », « car ce n’est pas parce qu’on est sans domicile qu’on n’a pas de droits », a souligné Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.

Voici les vidéos des quatre quatre autres catégories :